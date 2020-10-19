Сергей Хестанов: «Рынкам не помешала бы очистительная гроза»

«Так получилось, что в мир финансов я пришёл как риск-менеджер, – говорит Сергей Хестанов, экономист, доцент РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер». – То, с чего человек начинает карьеру, накладывает отпечаток на всю жизнь, поэтому я перестраховщик. Я всегда риски оцениваю сильнее, чем возможные прибыли, поэтому не добиваюсь слишком высокой доходности. Но я люблю историю, в том числе экономическую, и мне есть что сказать по поводу нынешней ситуации». О том, стоит ли сейчас инвестировать консервативным инвесторам или лучше подождать, интересна ли недвижимость как инструмент и как выборы в США влияют на российский фондовый рынок Сергей Хестанов рассказал в интервью каналу Vernikov100. Портал SIA.RU записал несколько цитат.

Сергей Хестанов. Фото: А.Федоров

Выборы в США порождают волатильность на рынках

Из всех политических факторов, которые сейчас влияют на рынок, самый яркий – это грядущие выборы в США, говорит Сергей Хестанов.

– Для российского рынка выборы в США интересны тем, что кандидаты в президенты по-разному смотрят на санкционную политику. Если господин Трамп традиционно предпочитает максимально спокойное отношение к санкциям, то господин Байден, напротив, разыгрывает санкционную карту. Соответственно, как только происходит событие, которое увеличивает шансы того или иного кандидата, на это тут же реагируют и рубль, и российский фондовый рынок. Нынешние выборы в США достаточно сильно отличаются от всех предыдущих: американское общество предельно поляризовано, в таких условиях победа кандидата определяется поведением колеблющихся людей, которое сложно прогнозировать. Этот фактор порождает волатильность. Пока ситуация складывается в пользу Байдена, но всерьез строить какие-то стратегии, основанные на победе того или иного кандидата не приходится.

Классическим инвесторам пора уменьшить долю высоко рискованных активов

Рост заболеваемости коронавирусом тоже не добавляет стабильности рынкам.

– Когда летом в большинстве стран заболеваемость коронавирусом снизилась, все абстрактно говорили о второй волне. Судя всему, она пришла, причем пришла по всему миру. С учётом того, что на коронавирус накладываются сезонные респираторные заболевания, этот фактор тоже вызывает рост волатильности. Для тех, кто торгует краткосрочные стратегии, базирующиеся на высокой волатильности, это хорошо. Для классических же инвесторов, которые предпочитают позиционную торговлю в сторону тех или иных фундаментальных факторов, это лишний повод поволноваться либо провести ребалансировку своего портфеля, снизив долю рискованных активов.

Интересные облигации найти сложнее

Инвесторы увеличивают долю низко рискованных активов в портфелях за счет облигаций. Но, по мнению Сергея Хестанова, возможности открыть интересные позиции в облигациях сейчас ограничены из-за мягкой кредитно-денежной политики центральных банков.

– К сожалению, от политики дешевых денег прежде всего страдают низко рискованные активы: по большинству классических защитных активов доходность настолько мала, что даже не покрывает инфляции в развитых странах. Судя по заявлениям глав Федеральной резервной системы и Европейского Центрального банка, политика дешевых денег будет продолжаться достаточно долго. Поводом даже прекращения этой политики не будет являться даже рост инфляции. Много лет и в США, и в еврозоне инфляция оставалась ниже целевого уровня, и между двумя крупными регуляторами был достигнут консенсус: они готовы допустить инфляцию выше целевого уровня столько же лет, сколько лет инфляция была ниже цели. Поэтому мягкая денежно-кредитная политика и накачка экономики деньгами будет продолжаться как минимум 2-3 года. То есть, для большинства стратегий, ориентированных на облигации, возможность открыть какую-то интересную позицию скорее всего будет ограничена.

Окупаемость вложений в компании далеко за пределами разумного

По словам Сергея Хестанова, в текущей обстановке инвестиционные решения принимать достаточно сложно не только из-за сверхнизкой доходности по облигациям, но и из-за сильной переоцененности акций.

– Если речь идет о длительном росте фондового рынка, перспективы его туманны из-за того, что большая часть бумаг по классическим мультипликатором жутко переоценена, то есть время окупаемости вложений в эти компании находится далеко за пределами разумного. Лучшим выходом из положения было бы сознательно допустить очистительную грозу, то есть позволить рынкам упасть, позволить всем мультипликаторам схлопнуться до каких-то разумных решений. Да, за это пришлось бы заплатить банкротством некоторых компаний – скорее всего тех компаний, которые и без этого имели большие проблемы. Это бы позволило запустить новый цикл экономического роста. Теоретически, какие-то факторы могут спровоцировать такое развитие событий, но сознательно регуляторы в США и Евросоюзе вряд ли вряд ли на это решатся. Руководителей масштаба Пола Волкера уже нет, поэтому ситуация остается довольно неопределенной.

Недвижимость тоже переоценена

Инвесторы, которые не готовы ждать развития событий в долговых бумагах, обращают внимание на недвижимость. Но и она – не панацея, по мнению Сергея Хестанова.

– Да простят меня сторонники этого инструмента, но и в России, и во многих других странах недвижимость выглядит достаточно сильно переоцененной. Во многих достаточно развитых городах Германии, например, стоимость квадратного метра недвижимости эконом класса сопоставима с ценой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, при этом средний уровень дохода жителей этих городов заметно выше, чем в России. Такой дисбаланс указывает на то, что фундаментально российская недвижимость (даже несмотря на то, что она с 2008 года хорошенько скорректировалась), остаётся переоцененной. Есть грубая, очень ориентировочная формула, позволяющая оценить стоимость недвижимости при условии, что рынок равновесный (то есть, нет ни бума, ни краха). Стоимость минимально приемлемого жилья эконом-класса для семьи из двух человек без детей должна соответствовать зарплате этих двух человек в варианте предельной экономии примерно за два года. Цена, при которой нужно копить столько лет, сколько люди не живут, – это самый надежный критерий того, что рынок переоценен.

Рынки недвижимости могут падать на десятилетия

Более того, когда экономика чувствует себя так себе, а недвижимость «летит в облака» – это сильное указание на то, что формируется пузырь, напоминает Сергей Хестанов. К сожалению, аналитического метода, который позволяет надежно спрогнозировать, когда этот пузырь лопнет, не существует.

– Мы привыкли, что длительное время, особенно если считать в рублях, недвижимость растет. У многих сформировалось убеждение, что так будет всегда. Но опыт Японии или Великобритании восьмидесятых годов показывает, что рынки недвижимости могут падать, и падать на десятилетия. В России последние пару лет в ипотеку приобретается свыше 80% недвижимости, причем это ипотека с малым первоначальным взносом. То есть большинство покупателей недвижимости денег на ее покупку не имеют. Это делает рынок неустойчивым. К тому же сейчас нет понимания, как долго продлится кризис, спровоцированный коронавирусом, и какими будут решения судов, если вдруг рынок упадет, а значительная часть ипотечников потеряет работу или по другим причинам окажется не в состоянии платить по кредитам. Учитывая все это, я бы очень осторожно относился к недвижимости, в отличие от ликвидных ценных бумаг процесс продажи недвижимости на падающем рынке очень длительный.

Обычным инвесторам золото лучше не трогать

В поиске защитных активов многие инвесторы вспоминают и о золоте. Но этот инструмент подходит, пожалуй, только тем, кто может позволить себе заморозить деньги на очень долгий срок, считает Сергей Хестанов.

– Специфика золота в том, что оно любит плохие новости. Недавний взлет этого инструмента явно связан с проблемами американской и европейской экономик. Но проблема в том, что иногда золото падает и ждать роста приходится долго. Посмотрите, сколько лет «сидели в золоте» те, кто купил его в 2011 году, прежде чем оно просто вернулось к тем же уровнем. До этого примерно с 1982 года и до начала двухтысячных годов золото падало и упало по номиналу в два раза, а с учетом инфляции по доллару – в 4 раза. Представьте – 18 лет сидеть в убытках. Золото – это очень долгосрочная инвестиция. Если вы можете себе позволить заморозить деньги лет на 20, то сейчас вполне разумно вложиться в золото. Вообще это история для очень крупных инвесторов. Обычным инвесторам, которые и спрэд получат гигантский, и которые вряд ли выдержат длительные просадки, золото лучше не трогать.

Юань пока нельзя рассматривать в качестве консервативного инструмента

Роль Китая в мировой экономике растет, но юань и юаневые инструменты в качестве долгосрочных инвестиции выглядят крайне сомнительно, считает Сергей Хестанов.

– Китай стоит на пороге перестройки своей экономики: с экспорта переориентируется на внутреннее потребление, об этом давно говорят официальные лица Китая. Но любая серьезная перестройка в экономике стоит дорого. Люди, которые застали перестройку в достаточно взрослом возрасте прекрасно помнят, что это означает сильное падение жизненного уровня, рост инфляции, девальвацию национальной валюты. Я дружелюбно отношусь к экономике Китая и надеюсь, у них все получится, но своими личными средствами участвовать в этом процессе совершенно не желаю. Да, спекулятивно в некоторых китайских бумагах есть интересные идеи, но в качестве консервативных инструментов ни юань, ни юаневые долговые инструменты рассматривать пока нельзя.

Консервативным инвесторам стоит занять выжидательную позицию

Из всего вышесказанного получается, что у консервативных инвесторов остается совсем небольшой набор инструментов – евро и доллар, считает Сергей Хестанов.

– Если инвестор заранее разместил значительную часть своего портфеля в консервативные инструменты, то текущая ситуация для него может быть достаточно комфортной. Сейчас хороший повод занять выжидательную позицию и посмотреть, чем всё закончится, игнорируя краткосрочные возможности. В целом, мне близка стратегия, которую описывает Виктор Нидерхоффер в своих книгах. Суть ее в том, что самые хорошие инвестиции получаются, когда разворачивается какой-то серьезный кризис. В это время «пожилые инвесторы приходят в офис брокера, выбирают наилучшие с точки зрения соотношение P/E акции надежных компаний, покупают их и на следующие 7-12 лет удаляются». Если с момента прошлого кризиса ваши акции выросли в разы, не надо жадничать, вполне достаточно захватить половину или 2/3 тренда, продать бумаги и спокойно ожидать следующего кризиса.