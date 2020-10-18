На промплощадке «Усольхимпром» произошло самовозгорание химических веществ

Нештатная ситуация произошла сегодня днём на промплощадке бывшего химпредприятия в городе Усолье-Сибирском. В процессе утилизации опасных химических веществ произошло самовозгорание остатков содержимого в одной из ёмкостей. Неактивное горение сопровождается химической реакцией с выделением белого дыма.

Пресс-служба МЧС сообщает, что угрозы для населения нет. Специалистами произведен отбор проб, установлено содержимое емкости. Сотрудниками радиационно-химической защиты Сибирского спасательного центра МЧС России совместно с сотрудниками министерства обороны проведен анализ проб окружающего воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано.

К ликвидации последствий привлечены силы и средства специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области в составе 24 человек и 6 единиц техники. Производится охлаждение ёмкости. Безопасность проводимых работах на промплощадке обеспечивают 148 человек и 51 единица техники.