Новости

На промплощадке «Усольхимпром» произошло самовозгорание химических веществ

Читайте также:

Работы по ликвидации вреда на площадке бывшего «Усольехимпрома» идут с опережением графика
16 октября 2020
В Усолье начался демонтаж цеха ртутного электролиза
29 сентября 2020

Нештатная ситуация произошла сегодня днём на промплощадке бывшего химпредприятия в городе Усолье-Сибирском. В процессе утилизации опасных химических веществ произошло самовозгорание остатков содержимого в одной из ёмкостей. Неактивное горение сопровождается химической реакцией с выделением белого дыма.

Пресс-служба МЧС сообщает, что угрозы для населения нет. Специалистами произведен отбор проб, установлено содержимое емкости. Сотрудниками радиационно-химической защиты Сибирского спасательного центра МЧС России совместно с сотрудниками министерства обороны проведен анализ проб окружающего воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано.

К ликвидации последствий привлечены силы и средства специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области в составе 24 человек и 6 единиц техники. Производится охлаждение ёмкости. Безопасность проводимых работах на промплощадке обеспечивают 148 человек и 51 единица техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пока не рвануло. Территория "Усольехимпрома", зараженная отходами опасного химпроизводства, подвергается разграблению":
Все материалы сюжета (33)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Сергей Хестанов: «Рынкам не помешала бы очистительная гроза»
В России за сутки выявили более 15 тыс. заразившихся коронавирусом
В Бурятии за сутки зарегистрировано 139 случаев коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании