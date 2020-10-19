Кобзев: Дома и школа в Тулуне строятся с отставанием от графика

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о срыве сроков строительства домов и школы в Тулуне. Об этом сообщается на сайте регправительства.

«Я проехал сегодня по объектам. Есть серьёзные проблемы. Так, школа в Березовой роще, жилые дома в микрорайоне Угольщиков строятся с отставанием графика. Это недопустимо. Люди ждут свое жилье, социальные объекты, а строители не укладываются в сроки», – приводятся в сообщении слова главы Приангарья, который 17 октября провел выездное совещание с мэрами территорий.

Кроме этого, Кобзев отметил, что недобросовестные подрядчики будут наказаны и потребовал поставить в известность прокуратуру о сложившейся ситуации, а также в еженедельном режиме докладывать о ходе работ ему лично.

В настоящее время в соответствии с программой по восстановлению территорий, пострадавших от наводнения, работы выполнены по 116 объектам, на 56 ведутся строительно-монтажные работы.

Капремонту подлежало 2598 объектов. На сегодняшний день не выполненными остаются около 20% работ.

Капремонт во всех жилых помещениях планируется завершить до 30 ноября 2020 года.