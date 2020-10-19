Назван новый симптом заражения коронавирусом

О заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2 может свидетельствовать нарушение слуха, сообщают «Известия» со ссылкой на Express.

Как пишет издание, в последние недели в Великобритании как и в других странах мира возросло число заражения коронавирусом. Вместо с тем выросло и количество жалоб на необъяснимую потерю слуха, шум и звон в ушах.

«Тиннитус — это название необъяснимых звуков, включая звон, жужжание, шипение или пульсация. Ученые недавно призвали врачей обратить внимание на признаки шума в ушах, поскольку это может быть недостаточно изученным симптомом коронавируса», — говорится в материале.