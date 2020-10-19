Дезинфекцию общественных мест возобновили в Москве

Дезинфекция общественных пространств, прерванная в начале июля, возобновилась 17 октября в Москве, сообщает «Российская газета».

На такое решение столичных властей повлияло ухудшение эпидемиологической ситуации.

«В этой работе задействованы 50 тысяч сотрудников, они прошли инструктаж и обеспечены средствами защиты, дезинфицировать будут с помощью 12 тысяч распылителей», – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Издание также отмечает, что в местах, до которых «не доберется» техника, обработка будет производиться вручную.

Дезинфекция пройдет на детских и спортивных площадках, в подземных и надземных переходах и в других общественных местах.