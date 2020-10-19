Правительство Иркутской области потратит 2,9 млн рублей на изучение мнений жителей региона о местной власти

Региональное правительство потратит 2,9 миллиона рублей на оказание услуги по изучению общественного мнения населения Иркутской области о результатах деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приангарья по итогам 2020 года, следует из материалов на сайте госзакупок.

Финансироваться исследование мнений будет из региональной казны. Проведение мероприятия запланировано на период с 18 января 2021 года по 16 февраля 2021 года.

Оно пройдет посредством прямого интервьюирования на территории городских округов и муниципальных районов. Участие в опросе примут не менее 15,7 тысячи человек из 42 муниципальных образований.

Исследование мнений будет включать в себя четыре этапа: подготовительный; полевые работы; контроль, обработка информации; подготовка отчетной документации.

Задачи мероприятия – выявить удовлетворенность населения Иркутской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований и глав МО Приангарья, а также оценить общественно-политическую ситуацию на территориях.

Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимаются до 28 октября.