С начала 2020 года задолженность иркутских предприятий перед сотрудниками выросла на 11,8 млн рублей

За десять месяцев текущего года она увеличилась на 29,1%, за сентябрь – на 0,3%, сообщает Иркутскстат.

Основная часть просроченной задолженности сложилась в области образования (53,0%), здравоохранения и социальных услуг (45,4%). На водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,6%.

47,0% просроченной задолженности приходится на долги работникам предприятий, находящихся в стадии банкротства.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 120 человек. В расчете на одного работника приходится 98 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты в среднем по области составила 5,9 месяца. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.