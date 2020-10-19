В Бурятии впервые за сутки зарегистрировано 155 случаев COVID-19

По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 19 октября зарегистрировано 9 041 (+155) случаев заражения COVID-19. Из 155 случаев заболевания 127 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 5 656 (62% от общего числа инфицированных). Глава республики называет ситуацию напряженной.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 722 человека, умерло 102 человека. Проходит лечение в стационарах республики 1 521 больной. На амбулаторном лечении находятся 696 пациентов.

Из 155 новых случаев COVID-19: 80 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1 521 пациент, из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

Всего выздоровели от COVID-19 – 6 722 (+63). Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 102 (+2) человек. Умерло 2 больных в возрасте 59, 72 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.