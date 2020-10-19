Московских старшеклассников перевели на дистанционку

С 19 октября вступает в силу указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому ученики 6–11-х классов перейдут на дистанционный формат обучения, а ученики первых–пятых классов продолжат обучение в традиционном формате, сообщает РБК.

Эти меры Собянин анонсировал 14 октября на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице. Московские власти объяснили перевод старшеклассников на удаленку тем, что они больше подвержены риску заражения COVID-19.