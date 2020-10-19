В Улан-Удэ осталось 5% свободных коек для ковидных больных

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов называет сложной ситуацию с коронавирусом в регионе.

– Легче не становится. На сегодня в целом по республике развернуто уже 1819 коек для лечения ковидных больных. Занято 1624 койки, это 89%. В городе Улан-Удэ занято 95% коек. На амбулаторном лечении находятся 626 человек больных ковидом с острым проявлением симптомом, – сообщил он на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, он заявил, что отменяется ранее принятое решение о возобновлении учебы первых-четвертых классов в Улан-Удэ, Иволгинском районе и в других местах. Решено оставить школьников младших классов на дистанционном обучении.

По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 19 октября зарегистрировано 155 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние сутки, всего за период эпидемии – 9 041. Из 155 случаев заболевания 127 зарегистрированы в Улан-Удэ. Занятость коечного фонда в регионе составляет 89,3 %.