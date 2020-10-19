Новости

Усольчанин оплатил налоги после ареста автодома

Житель г. Усолье-Сибирское Иркутской области оплатил задолженность по налогам более 200 тыс. рублей в пользу налоговой службы после ареста автодома. 

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина отказывался оплачивать долг в срок для добровольного исполнения. Чтобы побудить должника перечислить денежные средства в пользу налоговой службы, судебные приставы наложили арест на прицеп вагон-дом с целью его последующей передачи на реализацию. Поскольку неплательщик не пожелал лишаться дома на колесах, налоги были оплачены им в полном объеме.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Коронавирус в Приангарье: 250 госпитализированных, 177 подтвержденных диагнозов за сутки
В Бурятии школьников младших классов оставят на дистанционке
В Улан-Удэ осталось 5% свободных коек для ковидных больных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании