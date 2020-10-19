Усольчанин оплатил налоги после ареста автодома

Житель г. Усолье-Сибирское Иркутской области оплатил задолженность по налогам более 200 тыс. рублей в пользу налоговой службы после ареста автодома.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина отказывался оплачивать долг в срок для добровольного исполнения. Чтобы побудить должника перечислить денежные средства в пользу налоговой службы, судебные приставы наложили арест на прицеп вагон-дом с целью его последующей передачи на реализацию. Поскольку неплательщик не пожелал лишаться дома на колесах, налоги были оплачены им в полном объеме.