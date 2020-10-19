Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Корица» в Иркутске

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Корица», который Строительно-Торговая Компания возводит в Иркутске. Покупателям квартир банк «Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

ЖК «Корица» расположен в Правобережном районе Иркутска, на пересечении улиц Щапова и Войкова. Комплекс состоит из трех монолитных отдельно стоящих 9-этажных домов класса «комфорт». Квартиры площадью от 37 до 58 квадратных метров сдаются под черновую отделку. На территории комплекса имеются подземная парковка, детская и спортивная площадки. Неподалеку от ЖК «Корица» находятся два детских сада, школа, «Павловский рынок», продуктовые магазины, спортивный клуб и скалодром. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность.

Приобрести жилье в ЖК «Корица» можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой от 4,7% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%.

С 18 августа банк «Открытие» улучшил условия и по собственным ипотечным программам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5%, на вторичное - от 7,6% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование - от 7,8% годовых. Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» на новостройки составляет 4,7%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG, «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. С начала года банк выдал жителям Иркутской области ипотечных кредитов на сумму 590 млн рублей, что в 1,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.