Иркутская область заняла девятое место по количеству страховых выплат дачникам

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» проанализировала данные по урегулированию убытков за май-сентябрь 2020 года и выявила самые частые страховые случаи этого дачного сезона, которые произошли в загородных домах.

Рейтинг возглавили стихийные бедствия, на которые пришлось около половины от общего количества выплат (45%). На втором месте оказались пожары — ещё около четверти оплаченных убытков (27%). Замыкают тройку самых распространённых рисков заливы, по которым произведено 17% выплат. В общей сложности объём урегулированных убытков «Сбербанк страхования» в дачном сезоне — 2020 вырос на 25% по сравнению с маем-сентябрём 2019 года.

Иркутская область заняла девятое место по количеству урегулированных страховых случаев - на неё пришлось около 2,2% от общего объема выплат по стране. Более трети (36%) урегулированных страховых случаев в Иркутской области - это стихийные бедствия, 18% - пожары.

На первом месте в России по количеству страховых выплат оказалась Коми (10%), на втором - Башкирия (7%), на третьем - Московская область (6,5%). В топ-10 по количеству урегулированных убытков также вошли Нижегородская область (3,1% от общего количества выплат), Татарстан (3%), Алтайский край (2,7%), Кемеровская область (2,6%), Курганская область (2,5%) и Краснодарский край (2,2%).

За май-сентябрь 2020 года «Сбербанк страхование» перечислила около 90 млн рублей россиянам, пострадавшим от стихийных бедствий. Больше всего выплат пришлось на Иркутскую область, в которой было несколько серьёзных наводнений.

Вторым по масштабности риском для загородных домов стали пожары. Они происходят не очень часто, но наносят дачникам самый существенный урон, порой уничтожая дома полностью. По этому риску «Сбербанк страхование» выплатила пострадавшим за летний сезон 2020 года в общей сложности 55 млн рублей. Самая крупная выплата составила 2,6 млн рублей.

Третьим риском, грозящим владельцам загородных домов, оказались заливы. Размер возмещения по ним составил около 35 млн рублей. Интересно, что в дачном сезоне — 2019 тройку самых распространённых рисков замыкали противоправные действия третьих лиц — грабежи, кражи и т. д. В этом сезоне они переместились на четвёртое место: на них пришлось 5% от общего объёма выплат. Среди распространённых страховых рисков в этом году также оказались удар молнии, причинение вреда имуществу, взрывы и механические воздействия.

В целом за июнь-август 2020 года СК «Сбербанк страхование» выплатила страховое возмещение более чем тысяче владельцев загородных домов за различные повреждения, связанные с теми или иными рисками. Это на четверть больше, чем в дачном сезоне — 2019. Общая сумма выплат составила около 200 млн рублей — на 16% больше, чем годом ранее.