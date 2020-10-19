Рекордное для 2020 года число договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Иркутской области в сентябре

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 654 договора участия в долевом строительстве в сентябре. Это на 18,5% превышает показатели марта и мая, когда в регионе было оформлено наибольшее число ДДУ. По сравнению с августом число оформленных договоров долевого участия выросло на 33%.

Кроме того, в Иркутском районе число зарегистрированных ДДУ впервые за этот год превысило прошлогодний показатель. Так, в сентябре 2020 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в Иркутском районе 113 договоров долевого участия, в сентябре 2019 года ведомством оформлено 109 таких договоров. Кроме того, в сентябре в Иркутском районе, как и по области в целом, зарегистрировано максимальное для этого года число договоров долевого участия.

В Иркутске в сентябре 2020 года Управлением Росреестра по Иркутской области оформлено 506 договоров долевого участия. Это также превысило показатели сентября 2019 года, когда в областном центре ведомство зарегистрировало 348 ДДУ.

По сравнению с августом 2020 года число зарегистрированных ДДУ и в Иркутске, и в Иркутском районе выросло на 43%.

«Одним из факторов растущего спроса на первичном рынке жилья является программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%. В Иркутской области большинство участников данной программы используют ипотечные средства на покупку строящихся квартир. И спрос на льготную ипотеку каждый месяц растет. Например, в сентябре число заключенных по программе льготной ипотеки договоров долевого участия выросло на 48% по сравнению с августом», - заявляет заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Всего с января по сентябрь Управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано 3988 договоров участия в долевом строительстве, треть из которых (1427 ДДУ) оформлено с применением счетов эскроу. В аналогичном периоде прошлого года число зарегистрированных договоров долевого участия было в два раза больше и составляло 8114 ДДУ.