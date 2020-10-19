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В Бурятии школьников младших классов оставят на дистанционке

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что отменяется ранее принятое решение о возобновлении учебы первых–четвертых классов в Улан–Удэ, Иволгинском районе и в других местах. Решено оставить школьников младших классов на дистанционном обучении.

Свое решение глава региона связал со сложной ситуацией по коронавирусу.

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– Поверьте – вводить какой–либо запрет это всегда тяжелое решение. У любого решения всегда есть и плюсы, и минусы. И приходится выбирать. Я понимаю, что дистанционное образование для первоклашек – это очень условное мероприятие. Но начальные классы в школы сами не ходят. Их водят родители или бабушки с дедушками. И дома после школы они, как правило, не одни, а с родственниками. У нас основное заражение по республике сейчас идет из семейных очагов. При этом дети, не болея или легко болея коронавирусом, сами заражают старших, которые болеют уже тяжело, – объяснил глава региона своё решение в сети Facebook.

По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 19 октября зарегистрировано 155 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID–19 за последние сутки, всего за период эпидемии – 9 041. Из 155 случаев заболевания 127 зарегистрированы в Улан-Удэ. Занятость коечного фонда в регионе составляет 89,3 %.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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