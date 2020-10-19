Новости

Fitch Ratings повысил прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «стабильный»

15 октября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу Азиатско-Тихоокеанского Банка в сторону улучшения до «стабильного». Рейтинг был подтвержден на уровне «В».

Аналитики агентства отметили, что пересмотреть прогноз позволили хорошие результаты по нескольким эконмическим показателям: повышение качества активов, рост прибыли, а также значительное снижение проблемной задолженности в портфеле банка. Также повышение прогноза АТБ обусловлено хорошей позицией по ликвидности и фондированию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Прогноз: из-за кризиса более 50% фитнес-клубов могут обанкротиться
Коронавирус в Приангарье: 250 госпитализированных, 177 подтвержденных диагнозов за сутки
В Бурятии школьников младших классов оставят на дистанционке
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании