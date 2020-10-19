Fitch Ratings повысил прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «стабильный»

15 октября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу Азиатско-Тихоокеанского Банка в сторону улучшения до «стабильного». Рейтинг был подтвержден на уровне «В».

Аналитики агентства отметили, что пересмотреть прогноз позволили хорошие результаты по нескольким эконмическим показателям: повышение качества активов, рост прибыли, а также значительное снижение проблемной задолженности в портфеле банка. Также повышение прогноза АТБ обусловлено хорошей позицией по ликвидности и фондированию.