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Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой

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Альфа-Банк улучшил условия по льготной программе ипотеки с господдержкой, теперь минимальная ставка всего 5,99%. Также до 7,79% снижена ставка по ипотеке на строящееся жилье при сумме кредита от 8 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 3 млн руб. для регионов.

Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке, а также при покупке готового таунхауса у застройщика. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.

Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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