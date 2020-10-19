Okko подвел итоги акции «Доброе кино помогает детям»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, совместно с проектом «Доброшрифт» представили благотворительную коллекцию для всей семьи «Доброе кино помогает детям» специально к Международному дню ДЦП, 2 октября.

В специальной коллекции можно было посмотреть популярные блокбастеры, культовые картины, современную анимацию, ставшую классикой, а также другие фильмы и мультфильмы для всей семьи. Для привлечения внимания к проблемам детей с ДЦП коллекция была оформлена с использованием особенного «Доброшрифта», каждую букву которого написали подопечные фонда «Подарок ангелу».

Все средства от просмотра фильмов и мультфильмов из коллекции с 7 по 11 октября (более 850 тысяч рублей) мультимедийный сервис Okko направит в благотворительный фонд «Подарок ангелу», помогающий детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.