Клиенты ВТБ и Почта Банка смогут высадить лес в национальных парках онлайн

ВТБ в партнерстве с Почта Банком и веб-платформой Treeography.com реализует проект по восстановлению лесов России «Подари лес другу!». Теперь к нему подключаются пользователи программы лояльности «Мультибонус», которые смогут дистанционно посадить свое дерево в национальном парке за бонусы, мили или бонусные рубли.

«Подари лес другу!» построен по принципу платформы с двумя группами пользователей. С одной стороны — лесничие, регистрирующие территории, на которых погиб лес, с другой стороны — пользователи, которые хотели бы его восстановить. Для того, чтобы посадить дерево онлайн, необходимо зайти в мобильное приложение «Мультибонус» и выбрать на главном экране раздел «Подари лес другу!». Далее участник программы может выбрать на карте один из участков для посадки дерева и необходимое количество саженцев, а затем оплатить покупку своей бонусной валютой или доплатить рублями.

В настоящее время в проекте участвуют национальные парки «Угра», «Смольный», «Смоленское Поозерье», «Мещерский», «Сенгилеевские зори», «Валдайский». Для части будущего леса клиент может придумать собственное название. После завершения процедуры он получает документ, где указано имя того, в честь кого посажен лес, а также название территории, координаты деревьев на карте, количество и порода саженцев. Деревья высаживаются ежегодно весной и осенью, когда собраны все средства для восстановления конкретного участка. Клиент может принять в высадке саженцев личное участие.

«ВТБ нацелен на развитие проектов по защите окружающей среды. Реализуя для клиентов возможность посадить свое дерево, мы предлагаем каждому внести вклад в восстановление лесов родной страны и оставить свое имя в истории. Россия занимает первое место в мире по площади зеленых насаждений, они являются „легкими“ нашей планеты, и даже небольшая сумма, которой вы сможете помочь проекту — это важный шаг по сохранению природного богатства родины и путь к здоровому будущему», — отметил Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

«Почта Банк постоянно находится в поиске новых интересных решений для своих клиентов. Теперь восстанавливать лес можно и в полюбившейся многим программе лояльности „Мультибонус“. Чтобы сделать доброе дело, потребуется всего несколько кликов на смартфоне. Предлагаю поучаствовать в этом проекте, внести свой вклад в сохранение лесного массива нашей страны», — прокомментировал Павел Тулубьев, член правления, клиентский директор Почта Банка.

Почти шесть лет назад сервис «Подари лес другу!» запустил Почта Банк. Программа стала первым в мире проектом по дистанционному восстановлению лесов через интернет-банк и банкоматы. За это время вместе с клиентами Почта Банка высажено почти 4 млн деревьев в более чем 50 национальных парках страны.

В настоящее время клиентам, которые хотят внести вклад в поддержку окружающей среды, в каталоге программы «Мультибонус» доступен не только сервис по посадке леса, но и возможность финансово поучаствовать в очистке водоемов России благодаря проекту «Миссия: Чистая вода». Кроме того, за накопленные бонусы, мили или бонусные рубли в каталоге можно приобрести различные экотовары, которые позволят минимизировать ежедневную персональную нагрузку на окружающую среду.