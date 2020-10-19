Примсоцбанк приглашает на бесплатный онлайн-семинар по хеджированию валютных рисков

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на бесплатный онлайн-семинар: «Хеджирование валютных рисков или как застраховать бизнес от изменения валютных курсов». Мероприятие пройдёт 28 октября 2020 года на платформе Mirapolis Virtual Room.

Начало трансляции для городов Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск прочих городов Приморского края начнется в 11:00 по владивостокскому времени.

Начало трансляции для городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Иркутск начнется в 10:00 по московскому времени.

Вести семинар будет Махов Андрей Владимирович, начальник казначейства Примсоцбанка, эксперт в проведении конверсионных операций с 1996 года.

На семинаре будут освещены следующие вопросы:

Что такое хеджирование. Виды хеджирования. Условия заключения договора с Банком и расчет стоимости.

Продолжительность семинара 1 час, участие бесплатное.

Заявку на участие можно оставить на сайте банка.