Примсоцбанк начал готовить подарки: вклад «Новогодний чулок» доступен для открытия

С 15 октября в Примсоцбанке можно открыть новый вклад - "Новогодний чулок". Ставка при открытии вклада в офисе банка – 5,2%, в режиме онлайн – 5,3 %.

Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Первые 180 дней с даты открытия вклада доступно пополнение без ограничения по сумме. Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада. Капитализация: ежеквартальная.

Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. При досрочном расторжении до истечения 180 дней сумма процентов составит 0,01%. После 181 дня и до истечения 366 дней - 4,0%. Пролонгация: предусмотрена.

Вклад можно открыть в пользу третьего лица.

Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.