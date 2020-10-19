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«Реалист Банк» принял участие в реконструкции Северного речного вокзала в Москве

АО «Реалист Банк» выступило гарантом исполнения обязательств ООО «Артстройтехнология» по реконструкции центрального здания Северного речного вокзала в Москве, который относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Это здание является уникальным образцом архитектурного направления «сталинский ампир».  

Открытие речного вокзала после реконструкции состоялось в день 873-летия Москвы, 5 сентября 2020 года. Мэр Москвы С.С.Собянин лично открыл отреставрированный Северный речной вокзал, а также прилегающий к нему парк.

Заказчиком контракта являлось Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс».

Размер обеспечения данного контракта со стороны Реалист Банка составил 130,1 миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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