Прогноз: из-за кризиса более 50% фитнес-клубов могут обанкротиться

Национальное фитнес-сообщество прогнозирует, что из-за кризиса около половины операторов индустрии по всей стране в ближайшее время могут оказаться банкротами. В итоге бюджет и контрагенты спортклубов недополучат к 2023 году более 190 млрд руб. Этот аргумент отраслевая организация использовала, запрашивая у властей дополнительные меры поддержки отрасли.

В случае банкротства 50% игроков фитнес-индустрии общие потери государства и контрагентов операторов клубов к 2023 году достигнут 190,477 млрд руб., подсчитали в Национальном фитнес-сообществе (НФС; объединяет 1,7 тыс. клубов). Прямые потери бюджета могут составить 47,4 млрд руб., включая недополученные платежи по ЕСН (21,55 млрд руб.), по НДФЛ (12,75 млрд руб.), по НДС и по платежам по упрощенной системе налогообложения (13,2 млрд руб.). Кроме того, госрасходы на выплаты пособий по безработице работникам отрасли могут составить 17,8 млрд руб., сообщила “Ъ” президент НФС Елена Силина.

По ее словам, перед кризисом в индустрии, оборот которой в 2019 году составил 167 млрд руб., работали 768 тыс. человек, во время локдауна их число сократилось на 140 тыс. Она прогнозирует, что к февралю 2021 года без работы могут остаться еще около 500 тыс. человек. В третьем квартале 2020 года, в период серьезных ограничений из-за пандемии, общая выручка участников рынка упала на 9,63 млрд руб., добавляет госпожа Силина. Всего за 2020 год, не исключает она, отрасль потеряет более 65 млрд руб. выручки.

Если с рынка уйдет 50% игроков, то к 2023 году совокупные потери их контрагентов, включая кредиторов, лизингодателей, арендодателей, превысят 49,4 млрд руб., подсчитали в НФС. Это не считая потери арендодателей из-за банкротства арендаторов. Кроме того, объем невыполненных обязательств фитнес-операторами перед клиентами достигнет 20 млрд руб.

Свои подсчеты НФС направило в правительство РФ и президенту Владимиру Путину в качестве аргументов для дополнительной господдержки отрасли, сообщила госпожа Силина.

Новые меры потребовались из-за продолжающегося снижения загрузки фитнес-клубов, говорит Елена Силина. По данным «Эвотор» (обслуживает онлайн-кассы), в РФ выручка только несетевых фитнес-центров в сентябре была на 13% меньше прошлогодней, за две недели октября — уже на 17% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Соответственно в Москве падение составило 17% и 27%, в Петербурге — 19% и 18%.

Весной фитнес вошел в список пострадавших отраслей, получив ряд льгот.

Халиль Аминов