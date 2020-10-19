Туристическому Байкальску требуются инвесторы

Эксперты Байкальского банка Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области, администрациями г. Байкальска, Слюдянского района, представителями ВЭБ РФ и региональных бизнес-сообществ принимают участие в создании мастер-плана по развитию города Байкальска.

Разработка плана развития Байкальска находится под личным контролем Губернатора Иркутской области, об этом Игорь Кобзев заявил на первой стратегической сессии экспертной группы: «Уверен, что в результате совместной работы мы получим жизнеспособный проект комплексного развития города, в котором будут учтены такие направления, как экономика, комфортная городская среда и сохранение уникальной природы Байкала. Мы заинтересованы, чтобы жители тоже высказали своё мнение, что бы они хотели видеть на этой территории, как её благоустроить».

Байкальский банк Сбербанка в настоящее время работает над реализацией проекта по созданию туристического кластера «Южное побережье Байкала». Более 60 инвесторов уже заявили о своих намерениях реализовать на территории байкальского побережья в Иркутской области и Бурятии проекты туристической направленности. Общий объем их финансовых вложений составит около 10 млрд. рублей. Стратегию развития туризма на Байкале Банк реализует совместно с органами власти регионов и бизнес - сообществами. На различных площадках субъектов федерации обсуждаются и разрабатываются решения, направленные на помощь инвесторам туристических проектов: возможности преференций, субсидий, льгот, практическая помощь в прохождении экспертиз. Байкальск находится в перечне территорий, где запланирована реализация пакетных проектов туристического кластера.

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка:

«Сейчас городу, имеющему статус моногорода, важно определиться по какому пути пойдет он пойдет дальше и что здесь будет основой экономики - туризм или экологическое производство. Сбербанк активно поддерживает идею развития туризма на Байкале, мы участвуем в создании мастер-плана Байкальска туристического и поддерживаем именно это направление. Природа здесь прекрасна, потенциал для туризма - цивилизованного, экологичного, рекреационного, большой».

Возможные направления развития Байкальска 12 октября обсуждались на Экспертном совете проекта «Точка кипения». Рабочая встреча была посвящена проблемам и перспективам развития территории. Представители Байкальского банка Сбербанка рассказали об актуальных проблемах Байкальска и работе по привлечению потенциальных инвесторов.

Евгения Найденова, руководитель по внедрению проектов, проект "Южное побережье Байкала" Байкальского банка Сбербанка:

«Эксперты «Точки кипения» задались вопросом о том, почему, при наличии особой экономической зоны в Байкальске, количество инвесторов, желающих вкладывать средства в проекты этой территории, пока незначительно. На наш взгляд, ответ кроется прежде всего в информационном фоне. Здесь долгое время формировался имидж города, в котором производство БЦБК разрушало экологию Байкала. История эта уже в прошлом, а фон остался. При том, что в Байкальске сегодня есть масса привлекательных, интересных, важных факторов, которые могут повернуть историю этой территории в другое русло, могут дать старт правильным переменам. Инвесторам нужны еще и конкретные концептуальные решения по развитию этой части байкальского побережья. У Байкальского банка Сбербанка есть коробочные решения разной направленности для туристического бизнеса, которые мы готовы предоставить потенциальным инвесторам».

Мастер-план по развитию Байкальска разрабатывается по заказу ВЭБ РФ, по завершению всех работ, через полгода, будет создан документ, на основании которого г. Байкальск будет развиваться в ближайшие десятилетия. Важные аспекты мастер-плана: развитие круглогодичного туризма на данной территории, рекультивация и санация территории БЦБК, улучшение качества жизни в городе.