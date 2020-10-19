Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Сервис Работа.ру изучил вакансии по удаленной работе в октябре и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать ведущий программист-аналитик 1C с опытом работы от 4 лет — до 270 000 рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен хорошо знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C, иметь опыт работы в команде численностью от 10 человек, а также уметь работать с СУБД. Работодатель предлагает удаленную работу по гибкому графику, однако при желании соискатели из Москвы и Подмосковья могут выбрать работу в офисе.

От 200 000 рублей предлагают менеджеру ВЭД на проекте. В обязанности специалиста будет входить поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования. От будущего сотрудника ждут опыт работы от 5 лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.

Backend-разработчик в Сберавто может зарабатывать от 180 000 рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от 3 лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться Docker и Kubernetes. Преимуществом для кандидата будет широкий кругозор по технологиям и архитектурам, а также готовность взять на себя ответственность за полный цикл развития продукта.

Доход до 140 000 рублей в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от 2 лет и знанием HTML5 и CSS3. Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ.

Дистанционная работа с высокой зарплатой доступна и соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI дизайна — до 100 000 рублей. Успешный кандидат должен обладать опытом работы в веб-дизайне от 3 лет.

«Наш недавний опрос показал, 25% россиян хотели бы работать удаленно все время. Как мы видим, сейчас вполне возможно найти вакансию с дистанционной занятостью и достойной зарплатой. Популярность таких предложений будет только расти не только среди соискателей, но и работодателей — они позволяют привлекать лучшие кадры , оптимизируя затраты», — подчеркнул коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.