В администрации Иркутска произведены кадровые перестановки

В администрации Иркутска произведен ряд кадровых назначений. Так, в должности утверждены заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом Наталья Цибанова, директор МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий, директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев, директор МКУ «Город» Сергей Кушнарев.

Кроме того, по решению учредителя расторгнут трудовой договор с директором МУП «Комбинат питания г. Иркутска» Дмитрием Тарасовым. К исполнению обязанностей в ближайшее время приступит Марина Черемных. Отметим, что Марина Черемных руководила МУП «Комбинат питания г. Иркутска» с 2012 по 2016 год, после занимала руководящие посты в коммерческих организациях общественного питания.

Также по решению учредителя с 9 октября расторгнут трудовой договор с директором МУФП «Иркутская Аптека» Натальей Свистуновой, обязанности возложены на заведующего аптекой муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека» Людмилу Шарапатову, сообщает пресс-служба мэрии.