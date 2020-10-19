Форум «Неделя Ритейла» впервые пройдет в онлайн формате

Международный бизнес-форум «Неделя Ритейла» пройдет в Москве с 9 по 13 ноября. Впервые в этом году предусмотрено онлайн участие. На базе цифровой платформы Global Retail Week будут предложены новые форматы участия и нетворкинга, проведения встреч, продвижения бизнеса, «застройки» цифрового стенда. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия https://retailweek.ru/. Здесь же можно бесплатно зарегистрироваться для онлайн просмотра мероприятий.

Форум проводит Минпромторг России и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла. Традиционно на его площадке встречаются представители государственных органов власти, федеральных и региональных розничных сетей, компаний электронной торговли, IT и сервисных компаний, поставщиков оборудования, банков, отраслевых объединений ритейлеров и производителей. Главной темой 2020 года станет «Ритейл в условиях внешних вызовов и угроз: новые стратегии лидерства».