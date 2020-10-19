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В России впервые за сутки выявлено почти 16 тысяч заражений коронавирусом

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По данным на 19 октября, за последние сутки в России зарегистрировано 15 982 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 415 316 человек.

Умерли за сутки 179 человек, с начала пандемии — 24 366. 

Иркутская область пока далека от рекордов первой волны, кодга регистрировалось 250-300 заболевших. В регионе на 19 октября подтверждены 177 новых случаев коронавируса за последние сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 005 заболевших.

А вот в соседней Бурятии обстановка хуже, чем в первую волну. В регионе сегодня впервые за сутки зарегистрировано 155 случаев COVID-19, всего - 9 041.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Школы Забайкалья из-за коронавируса переводят на дистанционку
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В Иркутском районе на утро 19 октября под медицинским наблюдением находятся 654 человека, из них 84 – дети. Сейчас на территории района ежедневный прирост заболевших составляет от 10 до 30 человек. За весь период с 1 февраля на территории Иркутского района зарегистрировано 2215 случаев заражения.
В России впервые за сутки выявлено почти 16 тысяч заражений коронавирусом
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