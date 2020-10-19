В России впервые за сутки выявлено почти 16 тысяч заражений коронавирусом

По данным на 19 октября, за последние сутки в России зарегистрировано 15 982 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 415 316 человек.

Умерли за сутки 179 человек, с начала пандемии — 24 366.

Иркутская область пока далека от рекордов первой волны, кодга регистрировалось 250-300 заболевших. В регионе на 19 октября подтверждены 177 новых случаев коронавируса за последние сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 005 заболевших.

А вот в соседней Бурятии обстановка хуже, чем в первую волну. В регионе сегодня впервые за сутки зарегистрировано 155 случаев COVID-19, всего - 9 041.