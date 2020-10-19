Школы Забайкалья из-за коронавируса переводят на дистанционку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил школы региона, в которых имеется техническая возможность, перевести на дистанционный режим работы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни»,— распорядился господин Осипов на оперативном совещании в понедельник. В остальных учреждениях среднего образования рекомендовано на одну-две недели увеличить длительность школьных каникул. Кроме того, губернатор отметил, что нужно снижать посещаемость детских садов. «Учитывая, что необходимо требовать до 60–70% подъем ухода на дистанционную форму работы, родители в таком случае смогут находиться дома с детьми»,— сказал господин Осипов.

Ранее сало известно, что в Бурятии школьников младших классов оставят на дистанционном обучении. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что отменяется ранее принятое решение о возобновлении учебы первых–четвертых классов в Улан–Удэ, Иволгинском районе и в других местах. Решено оставить школьников младших классов на дистанционном обучении.

В Иркутской области школы продолжают работать в обычном режиме.

