Новости

Школы Забайкалья из-за коронавируса переводят на дистанционку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил школы региона, в которых имеется техническая возможность, перевести на дистанционный режим работы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Читайте также:

В Подмосковье запретят массовые мероприятия и выставки
19 октября 2020
В Иркутском районе за выходные выявлено 23 заболевших коронавирусом
19 октября 2020

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни»,— распорядился господин Осипов на оперативном совещании в понедельник. В остальных учреждениях среднего образования рекомендовано на одну-две недели увеличить длительность школьных каникул. Кроме того, губернатор отметил, что нужно снижать посещаемость детских садов. «Учитывая, что необходимо требовать до 60–70% подъем ухода на дистанционную форму работы, родители в таком случае смогут находиться дома с детьми»,— сказал господин Осипов.

Ранее сало известно, что в Бурятии школьников младших классов оставят на дистанционном обучении. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что отменяется ранее принятое решение о возобновлении учебы первых–четвертых классов в Улан–Удэ, Иволгинском районе и в других местах. Решено оставить школьников младших классов на дистанционном обучении.

В Иркутской области школы продолжают работать в обычном режиме.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2439)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Школы Забайкалья из-за коронавируса переводят на дистанционку
В Иркутском районе за выходные выявлено 23 заболевших коронавирусом
В Иркутском районе на утро 19 октября под медицинским наблюдением находятся 654 человека, из них 84 – дети. Сейчас на территории района ежедневный прирост заболевших составляет от 10 до 30 человек. За весь период с 1 февраля на территории Иркутского района зарегистрировано 2215 случаев заражения.
В России впервые за сутки выявлено почти 16 тысяч заражений коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании