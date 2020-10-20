Iphone с помощью квадрокоптера пытались переправить в ангарскую колонию

25-летний уроженец города Байкальска Иркутской области пытался доставить мобильный телефон Iphone в ангарскую колонию, приклеив его скотчем к квадрокоптеру, сообщается на сайте регионального ГУФСИН.

Инцидент произошел 18 октября около 23:00. Факт передачи сотрудники ведомства пресекли, телефон и квадрокоптер изъяли. В отношение мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», санкции которой предусматривают до 5 тысяч штрафа и конфискацию запрещенных предметов.

«Попытка доставки запрещенного предмета с помощью квадрокоптера впервые зафиксирована в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, ранее у злоумышленников изымались арбалеты и самодельные пневматические пушки», – отмечается в сообщении.

За 9 месяцев 2020 года сотрудники учреждений ГУФСИН задержали 29 человек, пытавшихся передать осужденным запрещенные предметы: 11 человек намеревались перебросить их через основное ограждение, 6 человек – пронести с собой на свидание. В отношении 14 граждан приняты решения о возбуждении уголовных дел за попытку доставки наркотических веществ, в отношении 15 – составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за попытку доставки сотовых телефонов, сим-карт или спиртосодержащих жидкостей.