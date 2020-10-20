Власти РФ выделят дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительства России намерено выделить дополнительно 35 миллиардов рублей на поддержку безработных, сообщает РИА «Новости».

Всего на эти социальные выплаты в бюджете на текущий год предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. Средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах России.

«Это будет не просто очередная помощь, очередное пособие, а это будет помощь, нацеленная на восстановление работоспособности. Я имею в виду направление этих средств на организацию собственного дела, небольшого бизнеса, приобретение подсобного хозяйства, получение дополнительной специальности», – приводит издание слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.