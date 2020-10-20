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Аналитики назвали сферы, зарплаты в которых не пострадали от пандемии

Эксперты одного из сервисов по поиску работы провели исследование и назвали сферы деятельности, сотрудники которых не потеряли зарплату в период пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Не уменьшилась зарплата работников высшего менеджмента, IT и телеком, сферы закупок, консультирования, а также не потеряли в деньгах и юристы. Более того, некоторым сотрудником этих направлений удалось даже повысить свой доход, в среднем на 10 тысяч рублей.

Работать же за пониженную зарплату готовы были сотрудники фитнес-клубов, салонов красоты, сфер искусства и развлечений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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