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Аналитики допустили W-образный сценарий для экономического роста в мире

Аналитики Barclays, допускают, что восстановительный рост мировой экономики может быть отложен до следующего года. С наибольшими рисками из-за вируса сталкивается Европа, передает РБК.

Из-за второй волны пандемии коронавируса COVID-19 траектория глобальной экономики может пойти по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия, допустили аналитики банка Barclays.

«Мы усматриваем растущие риски того, что ожидавшееся в четвертом квартале 2020 года восстановление может быть отложено, если принятые в последнее время ограничительные меры окажутся недостаточными и темпы госпитализации пациентов с COVID-19 вернутся на уровни, наблюдавшиеся ранее в этом году», — отмечается в аналитической записке банка.

Как отметили эксперты, хотя смертность от коронавируса снизилась, у государств все еще может не хватить эффективных мер для сдерживания коэффициента заражений (число людей, которых заражает один инфицированный) на низком уровне. «Материализация этих рисков [роста заболеваемости] может создать условия для W-образного сценария восстановления экономики, при котором введение жестких локдаунов может вновь замедлить экономическую активность до уровня второго квартала этого года», — резюмируют аналитики.

Согласно базовому прогнозу Barclays, по итогам 2020 года глобальная экономика в реальном выражении упадет на 3,6% в отношении к предыдущему году, а в 2021 году вырастет на 5%. Прогнозируется, что, если вторая волна пандемии не накроет планету с новой силой, в четвертом квартале рост глобального ВВП в реальном выражении составит 9,7% относительно предыдущего квартала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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