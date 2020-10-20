До 30 рублей повысили стоимость проезда по нескольким автобусным маршрутам в Ангарске

Транспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров автобусами, подняло стоимость поездки до 30 рублей по нескольким маршрутам в городе Ангарске Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.

Речь о маршрутах № 1, 3, 5, 11. Решение о повышении платы за проезд было принято перевозчиком самостоятельно.

«В настоящее время транспортное обслуживание автобусами в Ангарском городском округе по указанным маршрутам осуществляется по нерегулируемым тарифам. В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ в этом случае плата за проезд устанавливается перевозчиками самостоятельно, исходя из затрат на осуществление данной деятельности», – отмечается в сообщении.

В интересах жителей администрация планирует провести проверку обоснованности повышения тарифов на регулярные перевозки, в связи с чем перевозчику направлен соответствующий запрос.