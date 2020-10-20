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Ростуризм оценил потери отрасли в 600 млрд рублей

Летом глава ведомства оценивала общие потери отрасли в 1,5 трлн руб., сообщает РБК.

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Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд руб. из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.

«По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил $10,9 млрд. С учетом, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире у нас сейчас прогноз, что 600 млрд руб.составят потери по въездным потокам», — рассказала она.

По словам Догузовой, окончательная оценка потерь отрасли от пандемии будет произведена к концу года. Она отметила, что сумма будет зависеть от динамики будущего открытия границ. Глава Ростуризма добавила, что в целом годовой оборот туристической отрасли в обычное время составляет 3,7 трлн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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