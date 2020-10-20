Человек может потерять обоняние не только из-за коронавируса – врач

Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что потеря обоняния – это симптом, который может возникнуть не только при коронавирусе, сообщают «Известия».

По его словам, такое может произойти и при простудных заболеваниях полости носа, например, остром или хроническом рините.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия (Потеря обоняния. – прим. «Известий») проходит с одной лишь разницей – при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее», – приводит издание слова Зайцева.

При этом в нынешней эпидемиологической ситуации в случае потери обоняния или при изменении вкусовых ощущений медики рекомендуют прежде всего исключить коронавирусную инфекцию и даже при отрицательном результате на COVID-19 обратиться за помощью к врачу.

Ранее исследователи сообщали, что сейчас основными симптомами заражения COVID-19 являются температура, кашель и потеря обоняния.