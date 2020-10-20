«Слата» обслуживает только в масках. Компания разъяснила законность мер

С ростом заболеваемости COVID-19 и усилением «масочного режима», наблюдается рост недовольства и возмущения граждан относительно того, что в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» продавцы-кассиры требуют надеть маску при обслуживании. Компания «Слата» решила дать разъяснения и комментарии по законности этих мер.

«Мы видим, что большинство наших покупателей социально ответственные и им не нужно напоминать о важных на сегодня способах защиты своего здоровья и окружающих. Но, к сожалению, есть покупатели, которые готовы жестко отстаивать мнение о том, что мы нарушаем их гражданские права и не имеем права требовать наличия средств индивидуальной защиты и их ношение в магазине. Данная позиция полностью игнорирует здравый смысл и не учитывает ужасающие цифры по заболеваемости в области и в стране. К нам обращаются медицинские учреждения и просят о поддержке, мы видим насколько ухудшилась ситуация на текущий момент по сравнению с весной. Просим жителей города ознакомиться с нашими комментариями о законности принимаемых мер в торговых сетях», – прокомментировала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

1. Почему торговая сеть имеет право требовать от покупателей ношение масок и перчаток при посещении магазина и отказать в обслуживании при их отсутствии?

– В соответствии с Указом губернатора Иркутской области № 290-уг от 16.10.2020 г., юридические лица обязаны исключить вход в помещения (в том числе в торговые залы) используемые на законном основании, граждан без минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок и т.п.) и исключить обслуживание таких граждан, при этом создав возможные условия для ношения масок (разъяснения для граждан, продажа масок по ценам не выше рыночных, по возможности вручение масок бесплатно отдельным категориям граждан и т.п.).

Роспотребнадзор в своем обращении к торговым организациям указал, что действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426, 494 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Может ли торговая сеть не исполнять Указ губернатора?

– Торговая сеть обязана исполнять Указы губернатора Иркутской области. Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы государственной власти субъектов устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, за несоблюдение которых предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1. (административный штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей), 6.3 КоАП.

3. Противоречит ли Указ губернатора правам человека, обозначенным в Конституции?

– Указ губернатора Иркутской области не нарушает конституционные права и свободы граждан. Согласно ст. 55 Конституции России, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. То есть, права каждого гражданина могут быть ограничены в целях защиты здоровья остальных. Обязанность государства – защищать здоровье граждан. В том числе и с помощью ограничительных мер. Указы губернатора Иркутской области приняты в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

4. Какими правовыми законами регулируется продажа продуктов питания, и является ли Указ губернатора документом, который дискредитирует гражданские права человека?

– Продажа продуктов питания и иных товаров первой необходимости регулируется Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иным действующими законами Российской Федерации. Указы губернатора Иркутской области не противоречат данным нормативно-правовым актам, не нарушают права потребителя, не имеют цели ограничить доступ к товару первой необходимости. Ограничения, предусмотренные Указом губернатора Иркутской области, имеют цель обеспечить защиту здоровья граждан.

5. Обязана ли торговая сеть предоставить бесплатно маски посетителям?

– Обязанность предоставить посетителям бесплатные маски действующим законодательством не предусмотрена. Торговая организация должна создать возможные условия для ношения масок, в том числе: разъясняя гражданам необходимость их использования; продавая маски по ценам не выше рыночных; по возможности, вручая маски бесплатно отдельным категориям граждан и т.п.

6. Должны ли маски отвечать ГОСТу?

– В соответствии с Указом губернатора Иркутской области № 290-уг от 16.10.2020 г., юридические лица обязаны исключить вход в помещения и обслуживание граждан без минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок и т.п.). Перечень средств индивидуальной защиты открытый. В связи с этим сеть может предоставить возможность воспользоваться бесплатными средствами защиты, не являющимися по назначению «маска медицинская».

7. Если человек отказывается от ношения маски в частном магазине, не готов его покидать, продолжает покупки, какие меры могут быть применены к покупателю?

– Согласно ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, за несоблюдение и невыполнение которых предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1. КоАП (предупреждение, административный штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей). Сотрудники торгового объекта вправе обратиться к должностным лицам, уполномоченным распоряжением правительства РФ от 12.04.2020 № 975-р и имеющим право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанной статьей.

8. Почему предложение: «Купите маску», нельзя считать вымогательством?

– Вымогательство, согласно ст. 163 УК РФ – это противоправное деяние, выраженное в требовании совершения действий имущественного характера под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Предложение купить маску не является противоправным, оно исходит из обязанности граждан соблюдать, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также требования создать торговой организацией возможные условия для ношения масок, в том числе путем продажи масок по ценам не выше рыночных

Ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены статьей 20.6.1. КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Компания «Слата» всерьез призывает задуматься всех и каждого о сохранении здоровья – и собственного, и своих близких, друзей, земляков, соотечественников и не преследует цели ограничить права и свободы человека.