В Иркутской области разработают схему взаимодействия студотрядов с работадателями

Всего в регионе более 2000 молодых людей ежегодно задействованы в работе студотрядов: строительных, педагогических, медицинских, сервисных. В этом году движению исполняется 60 лет, сообщают в областной администрации.

Как рассказала командир Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие строительные отряды» Ольга Баранова, студенты готовы работать на территории области. Главная проблема – недостаточный объем работы для строительных отрядов и отсутствие вакансий для бойцов сервисных отрядов. Они вынуждены уезжать в другие регионы.

В ходе обсуждения были определены основные направления сотрудничества: строительство, туризм, экологические проекты, социальная работа, благоустройство. До 1 ноября пройдут дополнительные встречи представителей бизнеса, областных и муниципальных властей с представителями строительных отрядов региона по разным направлениям, чтобы обговорить возможные объемы работы.

Особое направление - помощь медикам в условиях пандемии. Сегодня ребята вновь подключились к всероссийской акции #Мывместе, которая направлена на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса. Игорь Кобзев предложил проработать вопрос привлечения бойцов студотрядов в качестве диспетчеров, операторов, водителей, в том числе «скорых», при условии наличия разрешительных документов.