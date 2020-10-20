В Бурятии умерли 4 человека с коронавирусом

По информации Роспотребнадзора, в Республике Бурятия на 20 октября зарегистрировано 9 213 (+172) случаев заражения COVID-19.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 815 человек, умерло 106 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1 566 больных. На амбулаторном лечении находятся 726 пациентов.

Из 172 случаев заболевания 151 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 5 807 (62% от общего числа инфицированных). Из 172 новых случаев COVID-19: 102 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 4 048 человек.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 566 пациентов, из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 008 коек, занято – 1 713, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1566, свободно 295 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3 %.

Амбулаторное лечение проходят 726 пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 6 815 (+93) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 106 (+4) человек. Умерло 4 больных в возрасте 54, 87, 91, 65 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.