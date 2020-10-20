На форуме «Export.ПерезаGROOZка» директор по развитию банка «Солидарность» рассказал о финансовых технологиях для экспорта

16 октября на столичной площадке Цифровое деловое пространство состоялся масштабный форум «Export.ПерезаGROOZка», организованный Агентством инноваций Москвы и Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП). Работала тематическая выставка «Инновации на экспорт».

Ключевыми темами для обсуждения в ходе конференции стали цифровизация цепочек поставок, а также особенности экспорта российских товаров на рынки стран Азии, Европы и США в пяти основных экспортных нишах — IT, медицина, гастрономия, товары народного потребления и сельского хозяйства.

Участники форума поделились опытом поиска и привлечения инвесторов, сотрудничества с международными фондами и участия в специальных программах кредитования для обеспечения экспорта российских товаров за рубеж. В этой части программы лейтмотивом прозвучало выступление директора по развитию АО КБ «Солидарность» Леонида Рыжова с докладом на тему «Финансовые технологии для экспорта».

«Банк «Солидарность» оказывает специфические услуги, поскольку специализация банка – это обслуживание внешнеэкономических проектов, внешнеторговых инвестиционных связей со странами Азии. Мы активно развиваем отношения со странами СНГ. Также мы увидели перспективу и значительный потенциал возможностей в Южной Африке. И все же приоритетное развитие деятельности банка сегодня — это Китай и Вьетнам», - сказал Леонид Рыжов.

Он отметил, что банком «Солидарность» создана устойчивая корреспондентская сеть в этих странах. Банк является участником Китайской платежной системы CUP.

«Прямые корреспондентские отношения с банками Китая позволяют нам быстро и качественно проводить платежи для клиентов. Мы понимаем, что некоторые компании испытывают сложности, впервые входя в этот сегмент рынка по внешнеэкономической деятельности – в Китай, Вьетнам. Поэтому разработали гибкий тарифный план, позволяющий предлагать им взаимодействие по наиболее выгодному в рыночном отношении тарифу. А чтобы обеспечить качество и скорость, банк уверенно осваивает онлайн технологии. Это позволяет представлять современные компетенции и поддерживать текущий сервис в странах, где мы развиваем свой бизнес», - подчеркнул Леонид Рыжов.

Подробнее о мероприятии:

https://youtu.be/Fijmeyz3ApA

https://deloros.ru/biznes-posly-delovoj-rossii-proveli-sessiyu-kejsov-na-forume-export.-perezagroozka.html

https://deputat.openrepublic.ru/news/158257/