Банк «Солидарность» принял участие в онлайн-конференции «Продвижение торгового сотрудничества между Вьетнамом и Россией»

15 октября 2020 года представители Банка «Солидарность» приняли участие в онлайн-конференции на тему «Продвижение торгового сотрудничества между Вьетнамом и Россией».

Мероприятие было организовано Торговым представительством при Посольстве Вьетнама в Российской Федерации совместно с Вьетнамским агентством по продвижению торговли (VIETTRADE) в целях поддержания связей деловых кругов и активного содействия торговле и инвестициям.

В онлайн-конференции приняли участие Заместитель Генерального директора VIETTRADE Ле Хоанг Тай, Первый секретарь Посольства России во Вьетнаме Иван Нестеров, Торговый представитель Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь, бизнес-посол «Деловой России» во Вьетнаме Сергей Бекренёв, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Лебедева, Президент Торгово-промышленной палаты Приморья Борис Ступницкий, Президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации экспертов рынка розничной торговли России Шамиль Магомедов, Вице-президент АО КБ «Солидарность» Татьяна Павкина, Управляющий Филиалом «Санкт-Петербургский» АО КБ «Солидарность» Антон Кириков, Управляющий Филиалом «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» Алексей Егоров, Управляющая Операционным офисом «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» Елена Кисненко, а также около 80 вьетнамских и российских компаний из разных областей, таких как: сельскохозяйственная и пищевая промышленность, машиностроение, производство текстиля и мебели, добыча и продажа морепродуктов.

Мероприятие завершилось серией онлайн B2B встреч.

Подробнее о мероприятии на сайтах:

www.prim.tpprf.ru/ru/news/382744/

www.deloros.ru/sergej-bekrenev-vystupil-na-rossijsko-vetnamskoj-onlajn-konferencii.html

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