Турнир по Counter-Strike во Владивостоке прошел при поддержке Солид Банка

В минувшие выходные во Владивостоке состоялся Mix Champ 2020 по Counter-Strike 1.6. Подобные соревнования по киберспорту набирают популярность и проводятся уже не в первый раз. Вот и сейчас турнир собрал более 40 спортсменов, которые целый день вели напряжённую борьбу.



«Киберспорт давно вышел за рамки развлечения для молодых геймеров. Турниры на стадионах, призовые в миллионы, нужно просто выбрать дисциплину и идти к успеху, - комментирует организатор Игорь Иванов (DJ). - Сегодня мы собрали лучших игроков Владивостока по Counter-Strike, и кто знает, может, и на нашем чемпионате сейчас находится будущая мировая звезда».

Солид Банк второй год подряд поддерживает киберспортивные соревнования, придерживаясь идеологии, в которой все войны проходят исключительно в киберпространстве, а на Земле царит мир - игра вместо войны.



Турнир завершился со следующими результатами:

TOP 1: UZB (SHYSTRY, MOSKVICH, RAJU, ETO, RTZ)

TOP 2: J (JORA, CHEREP, FACE, SEIZ, FOREST)

TOP 3/4: BOBERTEAM (VLSK, DJ, STEPA, SOUP, BOBER), MIL AND CO (MIL, TEMA KEE, SEIZ, HUMAN, BANZAI)