Почему результатов теста на коронавирус в Приангарье приходится ждать неделями?

Минздрав Иркутской области назвал три причины проблемы сдачи тестов на COVID-19 и их долгого ожидания. Во-первых, увеличился объем лабораторных исследований, во-вторых, объем исследований назначался избыточно, особенно при выявлении заболевания в школах, в-третьих, ситуацию усложнила заболеваемость самих сотрудников лабораторий.

– В области работает 14 лабораторий, практически все в две, в три смены. Но сотрудники не успевают выполнять необходимый объем тестов, – сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая в прямом эфире в Instagram 19 октября.

Всплеск заболеваемости в школах повлек увеличение объема тестов. На данный момент, в Приангарье на карантин полностью закрыты 14 школ, 103 – частично.

– К сожалению, у нас регистрировалась заболеваемость в школах и при заболевании ребенка требуется достаточно большой объем лабораторных исследований. Иногда этот объем исследований назначался избыточно, потому что имела место и паника. Вместо того, чтобы обследовать один класс, нам приносили анализы всей школы, – говорит Елена Голенецкая.

Возникла еще одна проблема: сотрудники лаборатории болеют также как все остальные граждане.

– В двух лабораториях у нас заболели смены, которые проводили анализы, и эти смены нужно было оперативно заменить. На сегодняшний день все наши лаборатории в работе, и, я думаю, что мы будем выполнять эту задачу оперативнее. Просто сейчас такой поток исследований, который выполнить достаточно сложно, – заключает эксперт.

Вчера пользователи соцсетей активно выкладывали фото огромной очереди в Иркутский диагностический центр, где люди в непогоду вынуждены стоять несколько часов, чтобы сдать тест на коронавирус.