У 18% иркутян за период пандемии снизилась зарплата

Среди тех соискателей из Иркутской области, кто в данный момент работает по найму, 18% сообщили hh.ru, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, 55% - что остался неизменным.

Еще 18% пожаловались, что зарплата по сравнению с началом текущего года стала меньше. Для сравнения: по России в целом зарплаты выросли у 18%, не изменились – у 54%, сократились – у 26%.

«Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

По данным опроса, у 33% работающих жителей региона есть дополнительные источники дохода – по данному параметру Иркутская область на первом месте сибирского рейтинга. Обычно такие респонденты встречаются в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование» и «Юристы».

Лидирует среди дополнительных финансовых источников вторая работа или подработка. На втором месте – свой небольшой бизнес, на третьем – доход от ценных бумаг, на четвертом – доход от сдачи недвижимости. Также некоторые респонденты называли в качестве источников дополнительного дохода алименты, родственников, пенсию, пособия и социальные выплаты, стипендию.