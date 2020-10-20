ПГК наращивает экспорт зерновых из Приамурья и Восточной Сибири

Первая грузовая компания (ПГК) развивает сотрудничество с отправителями зерновых грузов в Приамурье и Восточной Сибири, оперативно предоставляя клиентам подвижной состав и предлагая удобные логистические решения для зарубежных отправок. В результате экспорт зерновой продукции за январь- сентябрь 2020 года вырос в 4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 57,2 тыс. тонн.

«Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов и предлагаем услуги, отвечающие их оперативным задачам. Например, специалисты филиала обеспечили групповую подачу крытых вагонов для погрузки зерновых ООО «Амурагрокомплекса». Клиенту удобно грузить и отправлять свою продукцию на экспорт партиями по 12-15 вагонов. ПГК выполняет эти требования, своевременно предоставляя партнеру необходимый подвижной состав с учетом технических характеристик для международных перевозок. В результате за 9 месяцев 2020 года клиент отправил за рубеж в вагонах ПГК 11,4 тыс. тонн зерновых. Отмечу, что в Амурской области сейчас полным ходом идет сбор нового урожая, филиал готов обеспечить отправителей грузов необходимым количеством вагонов и предоставить оптимальные условия для транспортировки продукции», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Зерновые грузы следовали в крытых вагонах преимущественно со станций Благовещенского узла Забайкальской железной дороги в Китай, а также с Восточно-Сибирской магистрали в Монголию.

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 110 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.