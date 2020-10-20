Выдан первый микрозайм одному из победителей конкурса «Сделано в Приангарье»

Новый кредитный продукт Фондом микрокредитования Иркутской области выдан компании «Байкалэкопродукт» - одному из победителей конкурса, сообщают в областной администрации.

Согласно программе Фонда, победители конкурса «Сделано в Приангарье» могут получить микрозайм на особых условиях: до 3 млн рублей на 3 года по льготной ставке 3% годовых.

Региональная программа микрокредитования для победителей конкурса «Сделано в Приангарье» реализуется с целью поддержки местных производителей и продвижения их продукции на федеральные и международные рынки за счет целевого взноса Корпорации развития Иркутской области.

«Байкалэкопродукт» — единственный от Урала до Тихого океана производитель свежих шампиньонов, которые выращиваются в промышленных масштабах в условиях защищенного грунта на экоферме в селе Введенщина Шелеховского района.

Сегодня компания продает шампиньоны в 500 магазинах и супермаркетах Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. Производственная мощность грибной фермы — более 250 тонн свежих шампиньонов в год.

С марта 2019 года шампиньоны компании выходят под брендом лучших производителей региона «Продукты Приангарья». В Фонде микрокредитования компания кредитуется с 2017 года.

Средства нового микрозайма будут направлены предприятием на расширение линейки продуктов и дооснащение цеха переработки шампиньонов в полуфабрикаты. Также в планах компании — увеличение производственной мощности до 30 тонн шампиньонов в месяц и выход на рынок Монголии.