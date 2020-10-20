В Иркутске полиция задержала предполагаемых угонщиков дорогостоящих внедорожников

Сотрудники полиции установили 4 факта, указывающих на попытку угона автомобилей в жилых районах города и один факт хищения «Тойота-Ленд-Крузер-200», сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъяты предметы и вещи, используемые злоумышленниками в противоправной деятельности и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В отношении 30-летнего ранее судимого фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других (28 и 30-летнего, также ранее судимых подозреваемых) избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Оперативники не исключают, что данный факт может являться лишь эпизодом в обширной противоправной биографии злоумышленников.

Полиция рекомендует владельцам автомобилей не оставлять их без присмотра, а также по возможности использовать все необходимые средства для защиты своего имущества от преступного посягательства.