В 2021 году в Иркутске отремонтируют 22 дороги

Их общая протяженность составит почти 24 километра, сообщают в мэрии Иркутска.

В следующем году в Свердловском округе планируется выполнить ремонт по ул. Шмидта и ул. Профсоюзной. Также на территории округа произведут замену верхнего слоя дорожной одежды на Академическом мосту. Строительство моста завершилось в 2013 году, крупного ремонта на объекте не производили.

В Ленинском округе планируется выполнить ремонт ул. Трактовой. Там появится первая в Иркутске выделенная полоса для общественного транспорта. Также в 2021 году предусмотрен ремонт дороги, связывающей мкр Ново-Ленино и станцию Батарейная.

В Октябрьском районе планируется обновить окружную дорогу мкр Солнечный. Проектом предусмотрен ремонт тротуаров и организация двухсторонней велосипедной дорожки, а также обустройство автобусных остановок.

В Правобережном округе будет начат ремонт ул. Баррикад. Проектом предусмотрено расширение перекрестков.