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В Приангарье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 20 октября в Иркутской области подтверждены 180 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 185 заболевших.

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За последние сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончался 421 человек: от COVID-19 умерло 319 (+8), от заболеваний, не связанных с вирусом – 102 (+3). За последние сутки выздоровели 79 человек, за весь период эпидемии – 18 309. Госпитализировано за сутки 24 человек, всего – 2 929 человек.

Из 180 заболевших 83 находятся в областном центре.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 83 (всего 10 465),
  • в Ангарске — 45 (всего 1 900),
  • в Братске — 31 (всего 1 070).
  • в Иркутском районе — 9 (всего 1 588)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 465, 
  • Ангарск – 1 900,
  • Иркутский район – 1 588,
  • Усть-Кут – 1 486,
  • Братск – 1 070.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Приангарье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
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