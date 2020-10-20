В Приангарье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 20 октября в Иркутской области подтверждены 180 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 185 заболевших.
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20 октября 2020
За последние сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончался 421 человек: от COVID-19 умерло 319 (+8), от заболеваний, не связанных с вирусом – 102 (+3). За последние сутки выздоровели 79 человек, за весь период эпидемии – 18 309. Госпитализировано за сутки 24 человек, всего – 2 929 человек.
Из 180 заболевших 83 находятся в областном центре.
Больше всего новых случаев:
- в Иркутске — 83 (всего 10 465),
- в Ангарске — 45 (всего 1 900),
- в Братске — 31 (всего 1 070).
- в Иркутском районе — 9 (всего 1 588)
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:
- Иркутск – 10 465,
- Ангарск – 1 900,
- Иркутский район – 1 588,
- Усть-Кут – 1 486,
- Братск – 1 070.