Из-за пандемии в Москве ограничат доступ к подозреваемым в СИЗО

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило об ограничении работы СИЗО столицы: с 19 октября 2020 г. «и до особого указания» будут «введены режимно-ограничительные мероприятия», сообщают «Ведомости».

Причиной для таких мер стало «распространение новой коронавирусной инфекции и рост уровня заболеваемости в городе Москве». Все подозреваемые после прохождения 14-дневного карантина в СИЗО-7 в Капотне, если у них будут отрицательные тесты на коронавирус, будут распределены по другим изоляторам. Еще одной мерой, о которой сообщила ФСИН, будет увеличение числа судебных заседаний с использованием средств видеоконференцсвязи, чтобы подозреваемые СИЗО не покидали.

Другие меры противодействия коронавирусу затронули свидания с находящимися в СИЗО: все встречи временно приостановлены. На этот период не смогут посещать изоляторы в том числе члены общественных наблюдательных комиссий, которые, как правило, имеют беспрепятственный доступ к подозреваемым и могут обсуждать с ними бытовые вопросы и спрашивать о возможном нарушении прав при содержании граждан под стражей.